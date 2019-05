Ukrajinec väznený v Rusku hladuje: Chce na seba upozorniť Zelenského

Klychova advokátka Teťana Ščurová informovala, že jej mandant chce hladovkou upozorniť na svoj prípad i zlé životné podmienky v mieste výkonu trestu.

Kyjev/Moskva 24. mája (TASR) - Ukrajinský občan Stanislav Klych, ktorý bol v Rusku odsúdený na 20 rokov väzenia za vraždy, vyhlásil hladovku. Ukrajina tohto muža označuje za politického väzňa Kremľa.



Ako s odvolaním sa na Klychovu advokátku Teťanu Ščurovú informovala agentúra Interfax, jej mandant chce hladovkou upozorniť na svoj prípad i zlé životné podmienky v mieste výkonu trestu. "Je to volanie o pomoc adresované novému (ukrajinskému) prezidentovi" Volodymyrovi Zelenskému.



Ako dodala agentúra Ukrinform, najvyšší súd juhoruskej Čečenskej republiky odsúdil 26. mája 2016 oboch Ukrajincov -- členov Ukrajinského národného zhromaždenia - Ukrajinskej národnej sebaobrany (UNA-UNSO) -- na tresty odňatia slobody na základe obvinenia z extrémizmu a účasti na činnosti ilegálnych ozbrojených skupín v Čečensku v rokoch 1994-95. Mykola Karpiuk dostal 22,5 roka a Stanislav Klych 20 rokov väzenia.



Hovorca Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkomu) Vladimir Markin svojho času k prípadu uviedol, že v decembri 1994 boli na Ukrajine vytvorené ozbrojené skupiny z najradikálnejších členov UNA-UNSO pre účasť v ozbrojenom konflikte v Čečensku po boku členov gangov pôsobiacich na území tejto republiky na čele s Aslanom Maschadovom, Šamiľom Basajevom a ďalšími osobami.



Podľa vyšetrovateľov Karpiuk spolu s Olexandrom Muzyčkom viedol skupinu s názvom Viking, do ktorej patrili aj Klych či Dmytro Jaroš.



Od decembra 1994 do januára 1995 sa Karpiuk, Klych a ďalší členovia gangu zúčastnili bojov proti ruským vojakom v Groznom - v priestoroch prezidentského paláca, na námestí Minutka a na železničnej stanici. Zabili približne 30 vojakov a najmenej 13 zranili.



V Rusku a na anektovanom Krymskom polostrove je zadržaných okolo 100 ukrajinských občanov označovaných Kyjevom za politických väzňov. Medzi nimi je aj novinár agentúry Ukrinform Roman Suščenko, ktorého v Rusku odsúdili na 12 rokov väzenia za údajnú špionáž.