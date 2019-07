Ukrajinská ombudsmanka: Moskva prepustí ukrajinských námorníkov

Jeden z advokátov ukrajinských námorníkov Nikolaj Polozov medzitým vyhlásil, že o podobnej dohode zatiaľ nemá žiadne informácie.

Kyjev 24. júla (TASR) - Kyjevu sa podarilo dosiahnuť dohodu s Moskvou o prepustení ukrajinských námorníkov, ktorých ruské námorné sily zadržali počas tzv. kerčského incidentu v novembri 2019. S odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej ombudsmanky Ľudmyly Denisovovej pre spravodajský web Hromadske o tom v stredu informovala agentúra Ukrinform.



"Dohoda o návrate ukrajinských námorníkov už bola uzavretá. Medzinárodný súd pre námorné právo (ITLOS) už vydal nariadenie. Momentálne pripravujeme potrebné dokumenty. Myslím si, že už čoskoro privítame námorníkov v ich domovine," vyhlásila Denisovová v meste Ščasťa počas prevozu ukrajinských zajatcov z povstalcami ovládanej Luhanskej oblasti.



Jeden z advokátov ukrajinských námorníkov Nikolaj Polozov medzitým vyhlásil, že o podobnej dohode zatiaľ nemá žiadne informácie.



"Môžem potvrdiť, že rokovania prebiehajú. Keďže ja osobne sa na nich však nezúčastňujem, nemôžem povedať, v akom štádiu sa momentálne nachádzajú. Len čo budú uskutočnené nejaké procedurálne kroky, ako napríklad vypracovávanie dokumentov, budeme o tom vedieť, pretože takéto dokumenty nemôžu byť podpísané bez prítomnosti právnych zástupcov námorníkov," uviedol Polozov.



Ukrajinskí námorníci boli podľa agentúry Ukrinform ešte 15. júla pridaní na zoznam zajatcov určených na výmenu, ktorý spoločne pripravili predstavitelia Ruska a Ukrajiny.



Moskovský súd následne minulú stredu rozhodol, že ukrajinskí námorníci zadržaní pri incidente v Kerčskom prielive zostanú vo väzbe do 24. októbra.



Rusko zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí zajatých 25. novembra ruskou pohraničnou strážou v oblasti Kerčského prielivu.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) obvinila Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU, z protizákonného prekročenia štátnych hraníc.



Kyjev týchto svojich občanov označuje za vojnových zajatcov. Rusko však s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina nie sú v stave vojny alebo vojenského konfliktu, ako aj na to, že ukrajinskí občania boli obvinení zo spáchania trestného činu.



Podľa právnikov sa sami zatknutí námorníci tiež považujú za vojnových zajatcov a odmietajú vypovedať pred ruskými orgánmi.



Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.