Ukrajinská SBU zrušila zákaz vstupu do krajiny pre rakúskeho novinára

Kyjev 12. apríla (TASR) - Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) odvolala svoje rozhodnutie z marca, ktorým vedúcemu ukrajinskej pobočky rakúskej televízie ORF Christianovi Wehrschützovi na rok zakázala vstup na územie Ukrajiny.



Wehrschütz to oznámil na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook. Zverejnil aj list od SBU, v ktorom sa píše, že ročný zákaz vstupu na ukrajinské územie mu bol zrušený "v súvislosti s prijatím informácií, že pominuli okolnosti, pre ktoré bol vydaný".



Zrušenie rozhodnutia SBU uvítala aj rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová, ktorá vyjadrila nádej, že rakúsky novinár bude môcť na Ukrajine pracovať bez obmedzení.



Začiatkom marca SBU svoj zákaz vstupu pre Wehrschütza zdôvodnila potrebou zaistiť novinárovi bezpečnosť a predísť možným provokáciám, keďže Wehrschütz sám ukrajinským úradom pred časom oznámil, že sa bojí o svoju bezpečnosť.



Ukrajinské úrady rakúskemu novinárovi inkriminovali "narušenie štátnych hraníc Ukrajiny, účasť na pokusoch ospravedlniť anexiu Krymu, šírenie protiukrajinskej propagandy" a podobne. Začiatkom tohto roka totiž Christian Wehrschütz urobil niekoľko reportáží o konflikte v Donbase a živote na Kryme. Hneď na to ho zaradili do zoznamu "proruských propagandistov a nepriateľov Ukrajiny", ktorý vytvára ukrajinský portál Mierotvorca (Myrotvorec).