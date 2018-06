Ukrajinskí nacionalisti zrovnali so zemou ďalší ilegálny rómsky tábor

K likvidácii táboriska sa prihlásila nacionalistická Národná družina.

Kyjev 8. júna (TASR) - Ukrajinská polícia začala ako výtržníctvo vyšetrovať zásah skupiny mužov, ktorí tento týždeň sekerami a kladivami zničili úradmi nepovolené rómske táborisko v jednom z národných parkov na území Kyjeva. S odvolaním sa na prokuratúru o tom informovala agentúra Ukrinform.



K likvidácii táboriska sa prihlásila nacionalistická Národná družina. Vo svojom vyhlásení na Facebooku uviedla, že "nikomu nedovolí, aby zmenil mesto (Kyjev) na drogový brloh".



Likvidácii tábora nacionalistami predchádzal 6. júna policajný zásah v táborisku v Holosijivskom národnom, parku, a to na základe žiadosti vedenia parku. Podľa Ukrinformu šlo o preventívnu akciu, počas ktorej polícia zistila, že Rómovia si na území národného parku vybudovali táborisko.



Väčšina Rómov tábor opustila 7. júna. Následne do lokality prišli aktivisti Národnej družiny - niektorí zamaskovaní a vyzbrojení aj obuškami - a zrovnali ho so zemou.



Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že "bude tvrdo reagovať na porušovanie zákona bez ohľadu na to, kto sa ho dopustí. Nikto nemá právo páchať nezákonnú činnosť, dávať pseudoultimáta alebo kvôli svojej propagácii organizovať demonštratívne pogromy proti iným občanom, vrátane príslušníkov národnostných menšín".



Predstaviteľ národného parku Olexandr Sokolenko na svojej stránke na sociálnych sieťach informoval, že na mieste rómskeho táboriska došlo k znečisteniu pôdy a k poškodeniu porastov rastlín i stromov, ktoré Rómovia svojvoľne rúbali, aby získali drevo na kúrenie a varenie. Dodal tiež, že Rómovia 6. júna zaútočili na skupinu zamestnancov národného parku a aktivistov, ktorí sa pokúšali dostať na obsadené územia. Aktivisti telefonicky požiadali o pomoc políciu, ktorá však nezasiahla, tvrdí Sokolenko.



K incidentu v Holosijivskom národnom parku došlo niečo vyše mesiaca po tom, ako iná skupina nacionalistov - z organizácie C14 - zlikvidovala rómske táborisko v inej časti Kyjeva, na Lysej Hore.



Spomínaná Národná družina je jednou z desiatok ultranacionalistických skupín na Ukrajine. Ich príslušníci sa zväčšia grupujú z dobrovoľníckych plukov, ktoré na východe Ukrajiny bojujú proti proruským separatistom.