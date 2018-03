Ukrajinskí poslanci nebudú môcť nosiť na rokovania zbrane

Ukrajinské médiá uviedli, že jedna poslankyňa prišla minulý týždeň na rokovanie parlamentu s pištoľou a tromi ručnými granátmi. Tá sa ale vyjadrila, že ako verejná činiteľka má právo nosiť zbrane.

Kyjev 21. marca (TASR) - Ukrajinský parlament schválil v utorok návrh zákona, ktorý požaduje od poslancov, aby nevstupovali do rokovacej siene so zbraňami alebo výbušninami, ale nechávali ich uzamknuté vo svojich skrinkách. Informovala o tom agentúra AP.



Zákonodarcovia takúto úpravu podporili po tom, ako generálny prokurátor Jurij Lucenko minulý týždeň obvinil bývalú vojačku Nadiju Savčenkovú, ktorá je v súčasnosti poslankyňou národného parlamentu, z plánovania útoku na parlament s použitím ručných granátov a automatických zbraní. Savčenková zase predtým tvrdila, že Lucenko kryje zabíjanie účastníkov protivládnych protestov z roku 2014.



Ukrajinské médiá uviedli, že Savčenková prišla minulý týždeň na rokovanie parlamentu s pištoľou a tromi ručnými granátmi. Poslankyňa sa však vyjadrila, že ako verejná činiteľka má právo nosiť zbrane.



Savčenková minulý štvrtok vyčítala predsedovi parlamentu Andrijovi Parubijovi, že je napojený na ostreľovačov, nasadených v roku 2014 proti účastníkom protivládnych protestov na kyjevskom Námestí nezávislosti, známom tiež ako Majdan. Už o niekoľko hodín neskôr sa mu však ospravedlnila s vysvetlením, že jeho meno spomenula omylom a v skutočnosti mala na mysli zákonodarcu Serhija Pašynského. Generálny prokurátor Lucenko medzitým o Savčenkovej vyhlásil, že má v úmysle zvrhnúť vládu a parlament by ju mal zbaviť poslaneckej imunity.



Savčenková sa stala ukrajinskou národnou ikonou po tom, ako bola väznená takmer dva roky v Rusku v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na nepokojnom východe Ukrajiny. Ešte pred návratom do vlasti v roku 2016 bola zvolená za poslankyňu ukrajinského parlamentu, ktorou je doteraz. Vlani oznámila založenie vlastnej politickej strany a pripravenosť kandidovať za prezidentku.