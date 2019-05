Ukrajinskí poslanci odmietli rokovať o Zelenského návrhoch zákonov

Podľa prieskumu verejnej mienky Zelenského rozhodnutie o rozpustení parlamentu podporuje 70 percent Ukrajincov.

Kyjev 22. mája (TASR) - Ukrajinský parlament sa v stredu na svojej mimoriadnej schôdzi odmietol zaoberať návrhmi na zmeny v zákone o voľbách, ktoré predložil nový prezident Volodymyr Zelenskyj.



Zaradenie Zelenského návrhov do programu schôdze nepodporil dostatočný počet poslancov. Predseda parlamentu Andrij Parubij následne schôdzu ukončil.



O jej zvolanie požiadal Zelenskyj Parubija po utorkovej sérii konzultácií s lídrami parlamentných frakcií.



Rokovať sa na nej malo medziiným o zmenách vo volebnom zákone. Zelenskyj totiž navrhol, aby sa na Ukrajine prestal uplatňovať väčšinový systém a aby sa hranica pre vstup politických strán do parlamentu znížila z piatich na tri percentá.



Zelenskyj chce, aby k zmenám v zákone o voľbách došlo ešte do predčasných volieb, ktorých termín svojím výnosom z utorka stanovil na 21. júla. Nariadil tiež rozpustenie parlamentu.



Tento jeho výnos však časť poslancov parlamentu označila za protiústavný a mienia ho napadnúť na Ústavnom súde.



Tento názor zastáva aj predseda parlamentu Parubij, ktorý podľa agentúry Interfax v stredu vyhlásil, že "prezidentský dekrét nielen nerešpektuje ústavu, ale vyvoláva na Ukrajine ústavnú krízu". "Bojujúcu Ukrajinu doviedli k ústavnej kríze," kritizoval Parubij.



Uznal súčasne, že nemá právomoc pozastaviť platnosť výnosu. Spresnil, že tak môže urobiť len ústavný súd. Parubij súčasne podporil iniciatívu poslancov, ktorí sa chcú na Ústavný súd obrátiť so žiadosťou o prešetrenie výnosu.



Podľa prieskumu verejnej mienky Zelenského rozhodnutie o rozpustení parlamentu podporuje 70 percent Ukrajincov, informovala agentúra TASS.