Ukrajinský konzul vyhostený z Maďarska bude pôsobiť v Užhorode

Ukrajina minulý štvrtok vyhlásila maďarského konzula v Berehove za nežiaducu osobu a požiadala ho, aby do 72 hodín opustil územie Ukrajiny.

Kyjev 8. októbra (TASR) - Ukrajinský konzul, ktorého vyhostili z Maďarska, sa už vrátil na Ukrajinu. Podľa ukrajinského spravodajského portálu Hromadske to potvrdila hovorkyňa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Marijana Becová.



Šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin sa prednedávnom vyjadril, že z Maďarska vyhostený ukrajinský diplomat bude vyslaný do západoukrajinského mesta Užhorod, pretože "miestne zastúpenie ministerstva zahraničných vecí potrebuje posily".



Príčinou nového vyostrenia vzťahov medzi Kyjevom a Budapešťou sa stal videozáznam nasnímaný na maďarskom konzuláte v Berehove, ktorý zachytáva, ako tamojší konzul miestnym obyvateľom maďarskej národnosti slávnostne odovzdáva maďarské pasy. Maďarskí úradníci pritom miestnym radili, aby maďarské pasy pred ukrajinskými úradmi tajili.



V odpovedi na tento krok Kyjeva sa Maďarsko rozhodlo vyhostiť ukrajinského konzula pôsobiaceho v Budapešti.



Súčasná ukrajinská legislatíva neuznáva dvojaké občianstvo. Mnohí predstavitelia národnostných menšín, ktorí žijú na západe Ukrajiny, však v posledných rokoch žiadajú o pasy iných krajín radšej ako o ukrajinské. Podľa oficiálnych údajov len v Zakarpatskej oblasti bolo doteraz už vydaných viac ako 100.000 maďarských pasov.