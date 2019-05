Ukrajinský parlament neprijal Hrojsmanovu demisiu

Za Hrojsmanov odchod z funkcie hlasovalo 97 poslancov, proti ich bolo 63 a rovnaký počet poslancov sa hlasovania zdržal.

Kyjev 30. mája (TASR) - Ukrajinský parlament vo štvrtok neprijal demisiu premiéra Volodymyra Hrojsmana, informovala agentúra Ukrinform.



Za Hrojsmanov odchod z funkcie hlasovalo 97 poslancov, proti ich bolo 63 a rovnaký počet poslancov sa hlasovania zdržal. Na to, aby bolo príslušné uznesenie schválené, by ho muselo podporiť najmenej 226 členov Najvyššej rady, spresnila agentúra Interfax.



Podľa nej Hrojsman po hlasovaní uviedol, že jeho rozhodnutie podať demisiu nebolo emocionálne a nesnažil sa takto ani presúvať zodpovednosť na iných. Premiér sa zároveň sťažoval na neprimeranú kritiku vlády poslancami počas jeho vystúpenia pred hlasovaním. Zároveň poznamenal, že rozhodnutie parlamentu rešpektuje.



Hneď po svojej inaugurácii 20. mája nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Hrojsmanovu vládu, aby odstúpila. O štyri dni neskôr Hrojsman zaslal do parlamentu list, ktorým oznámil svoju demisiu.



Po dnešnom hlasovaní v parlamente vláda pokračuje vo svojej práci v nezmenenom zložení, dodal Interfax. Hrojsman ubezpečil, že je pripravený pokračovať v práci, pričom poznamenal, že krajina je v zložitej situácii. Sľúbil však, že bude pokračovať v začatých reformách, pričom zdôraznil, že "tieto zmeny sa uskutočnia rýchlejšie, ak sa parlamentné frakcie zjednotia a budú hlasovať".



Agentúra TASS však medzičasom informovala, že Zelenskyj predložil parlamentu návrhy na odvolanie ministrov zahraničných vecí a obrany - Pavla Klimkina a Stepana Poltoraka -, ako aj šéfa civilnej kontrarozviedky SBU Vasyľa Hrycaka.