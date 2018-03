Ukrajinský parlament označil ruské voľby na Kryme za nezákonné

Návrh uznesenia podporilo 255 poslancov 450-členného parlamentu.

Kyjev 23. marca (TASR) - Ukrajinský parlament prijal vo štvrtok rezolúciu označujúcu ruské prezidentské voľby na Kryme, ktorý Moskva anektovala, za nezákonné.



Ako informovala agentúra Ukrinform, návrh uznesenia podporilo 255 poslancov 450-členného parlamentu.



"Výsledky tohto nezákonného hlasovania sú neplatné a nemajú žiadne právne dôsledky. Nemôžu žiadnym spôsobom svedčiť, alebo byť nejakým spôsobom použité ako dôkaz o akejkoľvek zmene stavu na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny - v Autonómnej republike Krym a meste Sevastopol, ako to je definované ústavou a zákonmi Ukrajiny," uvádza sa v rezolúcii.



Parlament zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby uvalilo na Rusko dodatočné sankcie a individuálne sankcie na osoby zapojené do organizácie a realizácie nezákonného hlasovania na Kryme, ako aj na osoby zapojené do systematického porušovania základných ľudských práv a slobôd na okupovaných územiach Ukrajiny.



V nedeľňajších ruských prezidentských voľbách zvíťazil prezident Vladimir Putin so ziskom takmer 77 percent hlasov.