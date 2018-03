Ukrajinský parlament schválil návrh zákona o protikorupčnom súde

Protikorupčný súd má byť stálym najvyšším špecializovaným súdom v ukrajinskom súdnom systéme, ktorý by mal posudzovať trestné konanie týkajúce sa páchania trestných činov súvisiacich s korupciou.

Kyjev 1. marca (TASR) - Ukrajinský parlament schválil vo štvrtok v prvom čítaní prezidentský návrh zákona o Najvyššom protikorupčnom súde. Za návrh hlasovalo 282 poslancov 450 členného parlamentu, informovala agentúra Ukrinform.



Ukrajinský minister spravodlivosti Pavlo Petrenko vzápätí avizoval, že jeho rezort je pripravený zapojiť sa do prípravy návrhu zákona pre druhé čítanie v parlamente.



Minister financií Oleksandr Danyľuk očakáva, že zákon bude schválený do apríla 2018.



Vo vysvetľujúcej poznámke k návrhu schválenom vo štvrtok sa uvádza, že návrh zákona "má za cieľ určiť zásady organizácie a činnosti Najvyššieho protikorupčného súdu a osobitné požiadavky pre sudcov tohto súdu a záruky ich činnosti".



Protikorupčný súd má byť stálym najvyšším špecializovaným súdom v ukrajinskom súdnom systéme, ktorý by mal posudzovať trestné konanie týkajúce sa páchania trestných činov súvisiacich s korupciou. Návrh predpokladá, že v jurisdikcii Najvyššieho protikorupčného súdu bude celé územie Ukrajiny.



Návrh zákona neodporúča zriaďovanie protikorupčných súdov na miestnej úrovni, pozícií protikorupčných sudcov na miestnych alebo odvolacích súdoch alebo pozícií vyšetrovacích sudcov v trestnom konaní proti korupcii v regiónoch, berúc do úvahy možné pracovné vyťaženie a riziko vplyvu zo strany regionálnych elít. Podľa návrhu zákona bude stáť na čele Najvyššieho protikorupčného súdu osoba, ktorá bude zvolená a odvolaná v súlade s postupom stanoveným v zákone "O súdnom systéme a postavení sudcov".



Ukrajinský prezident Petro Porošenko predložil návrh zákona do parlamentu 22. decembra 2017. Text dokumentu bol zverejnený na internetovej stránke parlamentu 27. decembra.



Po návšteve odborníkov z Medzinárodného menového fondu (MMF) na Ukrajine 12.-16. februára 2018 stály zástupca MMF na Ukrajine Goesta Ljungman uviedol, že ukrajinské orgány by mali zabezpečiť urgentné zváženie návrhu zákona o protikorupčnom súde v parlamente, berúc do úvahy odporúčania Benátskej komisie a záväzky v rámci programu MMF.