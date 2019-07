Ukrajinský premiér by uvítal vojenskú prehliadku na Deň nezávislosti

Jeho slová zazneli deň po tom, čo prezident Volodymyr Zelenskyj prehliadku zavrhol.

Kyjev 10. júla (TASR) - Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman by bol rád, ak by sa pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny konala vojenská prehliadka. Jeho slová zazneli deň po tom, čo prezident Volodymyr Zelenskyj prehliadku zavrhol.



"Táto prehliadka by mala byť prehliadkou cti, udatnosti a dôstojnosti nášho ukrajinského národa, nášho štátu," uviedol Hrojsman na schôdzke kabinetu, informovala agentúra UNIAN.



Podľa premiéra by sa podujatie malo financovať z iných zdrojov než zo sociálnych rozpočtov. "Dnes by som rád poveril ministra financií a ministra obrany, aby v mene vlády dôkladne vypočítali náklady na prehliadku, zdroje financovania. Mám niekoľko nápadov, kde by sme mohli nájsť finančné prostriedky, ktoré nie sú na úkor sociálnych dávok," povedal premiér. Návrhy podľa neho predložia prezidentovi, ktorý urobí konečné rozhodnutie.



K tomu ale Hrojsman dodal: "Verím, že prezidentova myšlienka vyčleniť ďalších 300 miliónov hrivien (vyše desať miliónov eur) na zvýšenie sociálnych štandardov pre našich vojakov je úplne správna. Podporujem ju."



Zelenskyj k vojenskej prehliadke v utorok uviedol: "Zvyčajne 24. augusta na Deň nezávislosti máme vojenskú prehliadku. Je to pompézne a rozhodne nie lacné. Zdá sa mi, že tento rok namiesto toho, aby sme mali prehliadku, je lepšie dať tieto peniaze našim hrdinom... A rozhodli sme sa vyčleniť 300 miliónov hrivien (vyše desať miliónov eur) na príplatky všetkým vojakom". Dodal, že tohtoročné oslavy Dňa nezávislosti sa budú konať v novom formáte.



Agentúra TASS poznamenala, že Ukrajina vlani oslávila 27. výročie nezávislosti s najväčšou vojenskou prehliadkou za posledné roky, na ktorej sa zúčastnilo 4500 vojakov a predstaviteľov rôznych mocenských štruktúr, 250 kusov techniky, ako aj letectvo. Ukrajinské ministerstvo obrany neuviedlo finančné náklady na prehliadku. Avšak riaditeľ ukrajinského Inštitútu pre analýzu a politický manažment Ruslan Bortnik citoval príklad z roku 2011, keď Kyjev vyčlenil na prehliadku v prepočte približne 35 miliónov eur, hoci bola menej okázalá, ako bola tá v roku 2018.



Deň nezávislosti je pre Ukrajinu jedným z najdôležitejších štátnych sviatkov. Vojenská prehliadka sa stala tradičným bodom v programe jeho osláv. Prvýkrát sa v Kyjeve konala v roku 1994. Pri príležitosti Dňa nezávislosti ich potom v rokoch 2001-10 organizovali v Kyjeve pravidelne každý rok.



Až za vlády prezidenta Viktora Janukovyča v rokoch 2010-13 sa prehliadka neuskutočňovala, a to z ekonomických dôvodov.



Organizovanie prehliadok Kyjev obnovil až v roku 2014, avšak vtedy to podľa ukrajinských zdrojov vyvolalo protirečivé názory v spoločnosti. Časť Ukrajincov zastávala názor, že vojenská technika by mala byť na fronte vo východnej časti krajiny, nie v hlavnom meste. V roku 2015 sa prehliadka uskutočnila bez bojovej techniky. Pri príležitosti 25. výročia nezávislosti, 24. augusta 2016, sa na prehliadke zúčastnilo 4000 vojakov a vyše 200 kusov bojovej techniky.



Deň nezávislosti Ukrajiny súvisí s 24. augustom 1991, keď poslanci Najvyššej rady Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky (USSR) vyhlásili Ukrajinu za nezávislý a demokratický štát. Poslanci zároveň rozhodli, že občania krajiny sa k nezávislosti vyslovia v referende stanovenom na 1. decembra 1991. Ukrajinci vtedy v plebiscite potvrdili, že chcú nezávislú republiku.