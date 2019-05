Ukrajinský premiér oznámil, že v stredu podá demisiu

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj avizoval rozpustenie parlamentu a vyzval na konanie predčasných volieb po tom, ako sa v pondelok slávnostne ujal funkcie.

Kyjev 20. mája (TASR) - Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman v pondelok oznámil, že v súvislosti s nástupom Volodymyra Zelenského do úradu prezidenta podá v stredu demisiu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Rozhodol som sa ponúknuť svoju rezignáciu v stredu po zasadnutí vlády," vyhlásil Hrojsman počas tlačovej konferencie.



Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj avizoval rozpustenie parlamentu a vyzval na konanie predčasných volieb po tom, ako sa v pondelok slávnostne ujal funkcie.



Podľa agentúry AP bolo rozpustenie Verchovnej rady jedným z predvolebných sľubov Zelenského, ktorý ju nazýval skupinou ľudí zaujímajúcich sa iba o vlastné obohacovanie.



Zelenskyj vyzval poslancov, aby využili dva mesiace do predčasných volieb na schválenie zákona, ktorý by im odňal imunitu pred trestným stíhaním.



Nový ukrajinský prezident okrem toho parlament požiadal, aby prijal zákon proti nelegálnemu obohacovaniu a aby podporil jeho návrh na odvolanie ministra obrany, šéfa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) a generálneho prokurátora.



Hrojsman zastáva funkciu ukrajinského premiéra od 14. apríla 2016.