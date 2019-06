Ukrajinský prezident obhajoval rozpustenie parlamentu na Ústavnom súde

Rozhodnutie rozpustiť parlament oznámil Zelenskyj 20. mája počas svojej inaugurácie a krátko na to podpísal aj dekrét o rozpustení parlamentu, pričom termín predčasných volieb stanovil na 21. júla.

Kyjev 11. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obhajoval v utorok na Ústavnom súde svoje rozhodnutie rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby. Informovala o tom agentúra AFP.



"Naše stanovisko je z právneho hľadiska nesporné a bezúhonné," vyhlásil Zelenskyj pred súdom, pričom vyjadril presvedčenie, že súd príjme spravodlivé rozhodnutie, ktoré jeho tím "nezahanbí".



Ukrajinský prezident v tejto súvislosti tiež zdôraznil, že Ukrajinci "nemajú žiadnu dôveru v parlament".



Súd by mal v tejto veci podľa predstaviteľov Zelenského tímu rozhodnúť do 29. júna.



Ako píše AFP, Zelenskyj bol zvolený na pozadí rastúceho rozčarovania ukrajinského elektorátu z jeho predchodcu Petra Porošenka. Zelenskyj, bývalý komediant a politický nováčik, pritom čelí odporu zo strany parlamentu, ktorý sa voči nemu stavia z väčšej časti nepriateľsky.



Svoje rozhodnutie rozpustiť parlament oznámil nový prezident ešte 20. mája počas svojej inaugurácie a krátko na to podpísal aj dekrét o rozpustení parlamentu, pričom termín predčasných volieb stanovil na 21. júla.



Po tom, ako niektorí analytici označili dané rozhodnutie za protiústavné, rozhodla sa ho skupina poslancov napadnúť na Ústavnom súde.



Zelenského strana - Sluha národa - by podľa prieskumov verejnej mienky mohla vo voľbách získať viac ako tretinu hlasov, píše AFP.