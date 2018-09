Ukrajinský prezident Porošenko na pôde OSN kritizoval Rusko

Väčšinu svojho vystúpenia venoval vplyvnému susedovi svojej krajiny, ktorý v roku 2014 anektoval Krymský polostrov a na východe Ukrajiny podporuje separatistov bojujúcich s ukrajinskými jednotkami.

New York 27. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas svojho prejavu na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN skritizoval Rusko a medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby sa o situáciu na Ukrajine "začalo zaujímať". Informovala o tom z noci na štvrtok agentúra AP.



Porošenko väčšinu svojho vystúpenia v New Yorku venoval tomuto vplyvnému susedovi svojej krajiny, ktorý v roku 2014 anektoval Krymský polostrov a na východe Ukrajiny podporuje separatistov bojujúcich s ukrajinskými jednotkami. V rámci spomínaného konfliktu prišlo o život už viac ako 10.000 ľudí.



Podľa agentúry Ukrinform zdôraznil, že Moskva neustále znásobuje túto ľudskú tragédiu, ktorá v poslednej dobe dosiahla nový rozmer: ekologický. "(Rusko) znehodnocuje ukrajinskú pôdu a spôsobuje ekologickú katastrofu nielen na okupovanom Kryme, ale rovnako aj na Donbase," povedal.



Porošenko dodal, že nič nezastaví to, čo nazval ruskou "agresívnou expanzívnou politikou", kým národy sveta sa voči tomu nepostavia.



Bezpečnostná rada OSN o situácii na Ukrajine už diskutovala, ale Rusko má právo veta, čo znamená, že môže zablokovať akékoľvek možné opatrenia voči sebe.



Rusko zatiaľ tento týždeň na pôde OSN nevystúpilo. Moskva priame zapojenie sa do ukrajinského konfliktu popiera a Ukrajinu a jej západných podporovateľov obviňuje z podnecovania násilia.