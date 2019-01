Námorníkov zranených v Kerčskom prielive previezli do väznice

K prevozu trojice ukrajinských občanov došlo minulú sobotu. Advokáti sa s nimi zatiaľ nestretli, takže nové informácie o ich zdravotnom stave zatiaľ nie sú k dispozícii.

Moskva 28. januára (TASR) - Troch ukrajinských námorníkov, ktorí boli koncom novembra v Kerčskom prielive zranení pri incidente s ruskou pohraničnou strážou, prepustili z väzenskej nemocnice a previezli do vyšetrovacej väznice Lefortovo v Moskve.



Pre agentúru Interfax to v pondelok potvrdil jeden z advokátov ukrajinských námorníkov Nikolaj Polozov.



Spresnil, že k prevozu trojice ukrajinských občanov došlo minulú sobotu. Advokáti sa s nimi zatiaľ nestretli, takže nové informácie o ich zdravotnom stave zatiaľ nie sú k dispozícii, doplnil právnik.



Polozov tiež poznamenal, že jeho kolegovia po poslednej schôdze s ukrajinskými námorníkmi uviedli, že "nevyzerali najlepšie". V súvislosti s tým sa advokáti chcú obrátiť na ruskú ombudsmanku pre ľudské práva Taťjanu Moskaľkovovú, nech sa zasadí za to, aby Ukrajincov vo väzení mohol navštíviť nezávislý lekár a posúdiť ich zdravotný stav.



Incident v Kerčskom prielive sa odohral 25. novembra 2018 a opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od anexie polostrova Krym Ruskom v roku 2014.



Rusko po tomto konflikte zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila týchto Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU, z protizákonného prekročenia hranice.



Rozhodnutím súdov v krymských mestách Simferopol a Kerč bola následne na zajatých Ukrajincov uvalená väzba, ktorý Lefortovský okresný súd v Moskve v polovici januára predĺžil do 24. apríla a pre troch vtedy ešte hospitalizovaných námorníkov do 26. apríla.



Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) vyzvalo minulý štvrtok Ruskú federáciu, aby zadržaným ukrajinským námorníkom poskytla pomoc v súlade s medzinárodným humanitárnym právom, najmä so Ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Regionálny parlament na Kryme túto žiadosť v piatok odmietol.