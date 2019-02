Ulice Francúzska zaplnili tisíce demonštrantov v žltých vestách

V metropole Paríž sa uskutočnilo až päť rôznych demonštrácií, na ktorých sa zišlo dovedna asi 4000 ľudí.

Paríž 23. februára (TASR) - V Paríži a ďalších francúzskych mestách sa v sobotu znova zišli demonštranti z hnutia tzv. žltých viest. Protestné pochody proti politike prezidenta Emmanuela Macrona sa konali už 15. sobotu za sebou, informovala agentúra AP.



V metropole Paríž sa uskutočnilo až päť rôznych demonštrácií, na ktorých sa zišlo dovedna asi 4000 ľudí. Stovky z nich sa zhromaždili pri Víťaznom oblúku a vydali sa na pochod cez bohaté štvrte na protest proti politike vlády, ktorá podľa nich uprednostňuje lepšie situovaných Francúzov.



Napätie sa vystupňovalo len na záver hlavného pochodu neďaleko Eiffelovej veže, kde polícia rozohnala demonštrantov slzotvorným plynom.



Podľa údajov francúzskeho ministerstva vnútra sa na sobotňajších protestoch po cele krajine zišlo približne 11.600 účastníkov.



Prieskumy verejnej mienky a stále nižší počet ľudí, ktorí sa pridávajú k pochodom, naznačujú, že hnutie stráca verejnú podporu. Pravidelné každotýždenné protesty totiž opakovane prerástli do násilností a minulý týždeň aj do antisemitských útokov voči známemu filozofovi Alainovi Finkielkrautovi.



V stredofrancúzskom meste Clermont-Ferrand polícia v sobotu zadržala 15 osôb, z toho osem vzala do vyšetrovacej väzby. Skonfiškovala tiež niekoľko bejzbalových pálok a poplašných pištolí.



Stovky demonštrantov sa zišli na protestnom pikniku v známom renesančnom zámku Chambord na rieke Loira.



Hnutie žltých viest sa sformovalo vlani v novembri, pôvodne ako protesty proti plánovanému zdražovaniu pohonných hmôt. Účasť na demonštráciách sa vtedy odhadovala až na 300.000 ľudí. V súčasnosti sa žlté vesty profilujú ako oponenti reforiem vlády prezidenta Emmanuela Macrona.