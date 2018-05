Úlohou amerických síl v Sýrii je podpora teroristov, tvrdí Asad

V Sýrii je aktuálne približne 2000 amerických vojakov.

Moskva 10. mája (TASR) - Jedinou úlohou, ktorú Spojené štáty realizujú v Sýrii, je podpora teroristov. Pre grécke médiá to vo štvrtok vyhlásil sýrsky prezident Bašár Asad, ktorého citovala agentúra TASS.



"Všetci dobre vieme, že jedinou misiou, ktorú USA plnia v Sýrii, je podpora teroristov, bez ohľadu na ich názov alebo meno ich frakcií," odpovedal Asad na otázku ohľadom slov amerického prezidenta Donalda Trumpa, že misia Spojených štátov v Sýrii už bola dokončená.



Trump koncom marca povedal, že po ukončení vojenskej operácie proti extrémistickej organizácii Islamský štát je prítomnosť amerických vojakov v Sýrii zbytočná. Zároveň dodal, že Washington čoskoro stiahne svoje sily z tejto blízkovýchodnej krajiny.



Stála vyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová však v apríli vyhlásila, že Spojené štáty neodídu zo Sýrie, pokiaľ nesplnia svoje úlohy.



Podľa šéfa Centrálneho velenia armády USA (Centcom) Josepha Votela je prítomnosť americkej armády v Sýrii potrebná pre stabilizovanie situácie v oblastiach oslobodených od teroristov, zabezpečenie návratu civilistov do svojich domovov a dlhodobú obnovu počas stabilizačného obdobia.



V Sýrii je aktuálne približne 2000 amerických vojakov.



"Keď teroristi vo východnej Ghúte zaznamenali porážku, Spojené štáty, Francúzsko, Británia a ich ďalší spojenci, ktorí chcú destabilizovať Sýriu, prišli o jeden zo svojich hlavných tromfov. To je príčina, prečo museli zaútočiť na sýrsku armádu so zámerom zvýšiť morálku teroristov a predísť tomu, aby sýrska armáda oslobodila viac oblastí," uviedol Asad.