OSN: V Iraku bolo vlani zabitých 3298 civilistov

Bagdad 2. januára (TASR) - V Iraku bolo vlani zabitých 3298 civilistov a ďalších 4781 utrpelo zranenia, bilancovala v utorok Pomocná misia OSN v Iraku (UNAMI).



Do tejto štatistiky nie sú započítané novembrové a decembrové obete v provincii Anbár, keďže nie sú k dispozícii, uviedla UNAMI.



Podľa nej len v decembri zahynulo v dôsledku terorizmu, násilia a ozbrojených konfliktov 69 irackých civilistov a 142 ďalších utrpelo zranenia.



Najhoršie bola na tom v decembri provincia Bagdad, kde zahynulo 24 ľudí a 98 bolo zranených.



Bývalý minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, ktorý šéfuje UNAMI, vyjadril v súvislosti s civilnými obeťami obavy. "Veľmi dúfam, že vstupom do nového roka, keď sa do Iraku vráti toľko potrebný mier a stabilita, tieto počty rapídne klesnú," uviedol Kubiš, ktorého citovala agentúra Anadolu.