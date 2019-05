Unesené batoľa v Marseille našli, páchateľa zatkli

Chlapca, ktorý sa volá Osnachi, ukradli matke, ktorá sa zúčastňovala na náboženskom obrade v Marseille.

Marseille 6. mája (TASR) - Dvojročného chlapca, ktorého uniesli vo francúzskom prístavnom meste Marseille, sa podarilo nájsť. Batoľa je v bezpečí a zdravé. Únoscu zatkla polícia. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Dieťa našli v nedeľu popoludní v hotelovej izbe v meste Valence vzdialenom približne 200 kilometrov od miesta únosu a iba niekoľko hodín po tom, ako zmizlo. Pre agentúru AFP to povedal marseillský prokurátor Xavier Tarabeux. Páchateľa, ktorý má trestný záznam, zatkli priamo v hoteli, dodal.



Bezprostredne po únose dieťaťa vydali úrady príslušné upozornenie, inšpirované systémom "Amber Alert", ktorý sa od roku 1996 používa pri únosoch detí v Spojených štátoch.



"Bol to nočný strážnik v hoteli, ktorý spozoroval v televízii odvysielané upozornenie na únos a zalarmoval políciu," objasnil prokurátor Tarabeux.



Chlapca, ktorý sa volá Osnachi, ukradli matke, ktorá sa zúčastňovala na náboženskom obrade v Marseille. Dieťa je podľa Tarabeuxa "v poriadku" a podstúpi lekársku prehliadku.



Systém upozornenia na únos použili vo Francúzsku od jeho zavedenia v roku 2006 spolu v 20 prípadoch. Všetky deti sa podarilo nájsť živé a dostali sa v bezpečia. Okrem dvoch prípadov bolo pátranie veľmi rýchle.



Podobné varovanie vydali francúzske úrady naposledy v januári po tom, ako v juhofrancúzskom meste Toulouse uniesol otec z nemocnice svoje vážne choré dieťa. Dieťa sa našlo zdravé do 24 hodín. V tomto prípade zatkli 33-ročného nezamestnaného otca a jeho staršieho brata.