Unesených námorníkov zo švajčiarskej obchodnej lode prepustili

Bazilej 28. októbra (TASR) - Piráti prepustili 12 členov posádky švajčiarskej obchodnej lode, ktorých uniesli 22. septembra v nigérijských vodách. Ide o námorníkov pochádzajúcich z Filipín, Slovinska, Ukrajiny, Rumunska, Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Oznámila to v nedeľu prokuratúra v švajčiarskom meste Bazilej.



"Sú v dobrom zdravotnom stave" vzhľadom na dlhé týždne v zajatí, povedal pre agentúru DPA Patrick Adamson, hovorca lodnej spoločnosti Massoel Shipping so sídlom v Ženeve.



Adamson potvrdil, že zástupcovia prepravnej spoločnosti s únoscami vyjednávali, detaily okolo piatkového prepustenia však neposkytol.



Všetkých 12 vyslobodených námorníkov previezli do Švajčiarska, kde im poskytnú zdravotnú a psychologickú starostlivosť a vypočujú ich vyšetrovatelia.



Spoločnosť Massoel Shipping, prevádzkovateľ lode MV Glarus, v septembri oznámila, že plavidlo vezúce pšenicu smerovalo z nigérijskej komerčnej metropoly Lagos do ropného centra Port Harcourt, keď ho prepadli piráti. Tí so sebou vzali 12 z 19 členov posádky. K útoku došlo 45 námorných míľ juhozápadne od ostrova Bonny Island.



Únosy s cieľom získať výkupné sú v častiach Nigérie častým problémom. V uplynulých rokoch uniesli mnoho cudzincov v regióne Delta Nigeru na juhu krajiny, kde sa ťaží väčšina ropy, ktorá je kľúčovým zdrojom nigérijskej ekonomiky.