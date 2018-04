UNHCR: Do Brazílie prichádza denne viac ako 800 utečencov z Venezuely

Väčšina týchto Venezuelčanov potrebuje urgentnú potravinovú pomoc, útočisko, zdravotnú starostlivosť a navyše aj medzinárodnú ochranu, konštatoval hovorca.

Ženeva 6. apríla (TASR) - Viac ako 800 utečencov z Venezuely prichádza denne do Brazílie v dôsledku vážnej hospodárskej krízy v ich krajine. S odvolaním sa na štatistické údaje brazílskych orgánov o tom informoval v Ženeve hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) William Spindler.



Za príčinu úteku označujú existenčnú neistotou, nedostatok potravín a liekov vo Venezuele, ale aj rôzne iné ťažkosti.



Podľa UNHCR je asi 25.000 z nich registrovaných medzi žiadateľmi o azyl, ďalších 10.000 dostalo povolenie na dočasný pobyt a štatút ostatných je v štádiu riešenia.



Z údajov brazílskej vlády vyplýva, že od začiatku roka 2017 dorazilo do krajiny 52.000 Venezuelčanov. Hlavne u tých z nich, ktorí sú nútení zostať na ulici v súvislosti s preplnenými kapacitami záchytných zariadení, jestvuje značné riziko, že budú konfrontovaní so sexuálnym vykorisťovaním a inými formami násilia.



V tejto súvislosti brazílska strana pripravila dva lety, pri ktorých takmer 380 Venezuelčanov prepravia do iných častí krajiny, konkrétne do Sao Paula a Cuiababy.



Venezuelčania sa podľa informácií UNHCR usilujú nájsť druhý domov aj v iných latinskoamerických štátoch - Argentíne, Čile, Ekvádore, Peru, Kostarike, Mexiku a Paname -, ale aj v Španielsku alebo USA.



Hovorca UNHCR uviedol, že vo fonde úradu na pomoc Venezuelčanom sa z požadovaných 46 miliónov USD doteraz zhromaždili iba štyri percentá tejto sumy a vyzval preto na ďalšiu pomoc.