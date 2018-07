UNHCR: Pri preplávaní Stredozemného mora zomrel v júni každý 7.migrant

Hovorkyňa UNHCR Carlotta Samiová označila júnovú úmrtnosť migrantov, ktorých prevádzači prepravujú do Európy v plavidlách nevhodných pre plavbu na mori, za dramatickú a výnimočnú.

Rím 6. júla (TASR) - Pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more z Líbye do Európy zahynul v júni každý siedmy utečenec. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Hovorkyňa UNHCR Carlotta Samiová označila júnovú úmrtnosť migrantov, ktorých prevádzači prepravujú do Európy v plavidlách nevhodných pre plavbu na mori, za "dramatickú a výnimočnú". Pripomenula, že v roku 2017 zahynul pri pokuse dostať sa cez more do Európy jeden z 38 migrantov.



Taliansko a Malta zintenzívnili v júni zásahy proti súkromným humanitárnym organizáciám zachraňujúcim migrantov pri líbyjskom pobreží, ktorých lode buď nevpustili do svojich prístavov, alebo im znemožnili vyplávať z prístavov, kde dopĺňali zásoby.