UNICEF: Útoky na školy v Afganistane sa vlani strojnásobili

Kábul 28. mája (TASR) - Počet útokov na školy v Afganistane sa v roku 2018 oproti tomu predošlému strojnásobil. Oznámil to v utorok Detský fond OSN (UNICEF), píše agentúra AP.



UNICEF evidoval v roku 2017 celkovo 68 útokov zameraných na školy. V roku 2018 však bolo útokov, ktorých cieľom boli školské zariadenia, 192.



Jednou z príčin je podľa fondu OSN aj skutočnosť, že školy sa počas vlaňajších parlamentných volieb používali ako priestory na registráciu voličov i ako volebné miestnosti.



V dôsledku konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 18. rok, a zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v krajine bolo do konca roku 2018 zatvorených viac než 1000 škôl. Na vzdelávacom procese sa tak nemohlo zúčastniť takmer pol milióna afganských detí.



Podľa odhadov UNICEF-u až 3,7 milióna afganských detí vo veku 7-17 rokov nechodí do školy. Ide o približne polovicu zo všetkých školopovinných detí v krajine.



Dôvodmi sú nestabilná bezpečnostná situácia, chudoba a diskriminácia dievčat, ktoré tvoria asi 60 percent detí bez vzdelania.