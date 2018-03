UNICEF: Všetky strany konfliktu v Sýrii porušujú práva detí

Mnohé z postihnutých detí prišli o členov rodiny a často nemajú blízke osoby, ktoré by sa o ne mohli postarať.

Ammán 12. marca (TASR) - V dôsledku takmer sedem rokov trvajúcej vojny v Sýrii utrpelo už viac ako 1,5 milióna ľudí trvalú duševnú alebo fyzickú ujmu na zdraví. Vyplýva to zo správy Detského fondu OSN (UNICEF), zverejnenej v pondelok.



Medzi týmito osobami je 86.000 ľudí, ktorým museli amputovať končatiny. UNICEF varoval, že chýbajúci prístup k dobrej lekárskej a psychologickej pomoci často vedie k tomu, že sa vojnoví invalidi zo Sýrie pomalšie zotavujú zo zranení alebo sa ich stav naopak zhoršuje.



Mnohé z postihnutých detí prišli o členov rodiny a často nemajú blízke osoby, ktoré by sa o ne mohli postarať, uvádza sa v správe, ktorú prevzala agentúra DPA.



Situácia detí sa podľa UNICEF-u v siedmom roku sýrskej vojny ešte zhoršila. To, čoho boli humanitárni pracovníci v poslednom čase svedkom v oblasti východná Ghúta pri Damasku, už roky obliehanej vládnymi jednotkami, je "horšie ako vtedy vo východnom Aleppe", uviedol regionálny riaditeľ UNICEF-u pre Blízky východ a severnú Afriku Geert Cappelaere.



Správa ukazuje, že v roku 2017 poslali strany konfliktu v Sýrii do boja najmenej 900 neplnoletých osôb. Štvrtina z nich mala menej než 15 rokov. UNICEF za to isté obdobie eviduje prípady 244 detí, ktoré boli zadržané. "Každá jedna strana konfliktu sa podieľa na tomto rozsiahlom porušovaní práv detí," zdôraznil Cappelaere.