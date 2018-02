Unionisti už nevidia šancu na obnovu vlády v Severnom Írsku

Severné Írsko je v politickom pate už od vlaňajšieho januára, kedy sa republikánska strana Sinn Féin stiahla z vlády, ktorú na základe dohody o rozdelení moci tvorila spoločne s DUP.

Londýn 14. februára (TASR) - Momentálne neexistuje vyhliadka na dosiahnutie dohody o obnovení vlády v Severnom Írsku. Uviedla to v stredu líderka tamojšej probritskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) Arlene Fosterová, ktorá zároveň vyzvala Londýn na prevzatie finančnej kontroly nad touto britskou provinciou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Severné Írsko je v politickom pate už od vlaňajšieho januára, kedy sa republikánska strana Sinn Féin stiahla z vlády, ktorú na základe dohody o rozdelení moci tvorila spoločne s DUP. Obe strany následne zmeškali už viacero lehôt stanovených na obnovenie výkonnej moci, pričom od britskej i írskej vlády dostali v januári poslednú možnosť na dosiahnutie dohody.



"Podľa nášho názoru v súčasnosti neexistuje vyhliadka na to, aby tieto rozhovory viedli k sformovaniu výkonnej moci," povedala Fosterová len dva dni po tom, ako britská premiérka Theresa Mayová a írsky premiér Leo Varadkar vyjadrili nádej na skoré obnovenie fungovania severoírskej vlády.



"Teraz je nevyhnutné, aby vláda Jej Veličenstva stanovila rozpočet. Dôležité rozhodnutia s dosahom na každého v Severnom Írsku, sú už príliš dlho na mŕtvom bode," uviedla ďalej Fosterová.



Jej stranícky kolega Simon Hamilton povedal, že dosiahnutie dohody so Sinn Féin je momentálne "nemožné". Dodal však, že niekedy v budúcnosti by DUP rokovania rada obnovila.



Britská vláda, ktorá spoločne s írskou dozerala na rozhovory o obnovení severoírskej vlády, už podľa agentúry Reuters prijala kroky vedúce k obnoveniu priamej vlády nad touto britskou provinciou. Ešte vlani totiž stanovila dočasný severoírsky rozpočet, aktuálne platný do konca marca.



Mnohí sa obávajú, že priama správa Británie by ešte viac destabilizovala jemnú rovnováhu medzi DUP a Sinn Féin. Tie sa od roku 2007 delili o moc v severoírskej vláde na základe podmienok stanovených v tzv. Veľkopiatkovej dohode z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia trvajúce obdobie násilností v Severnom Írsku.



DUP a Sinn Féin sa údajne doposiaľ na rokovaniach nezhodli vo viacerých kľúčových otázkach. Odlišný názor mali podľa BBC najmä ohľadom írčiny, ktorú chcela Sinn Féin povýšiť na úradný jazyk. Fosterová uviedla, že práve tento spor bol dôvodom, prečo rokovania dostali "do slepej uličky".