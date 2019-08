Americká univerzita žiada prepustenie profesorov unesených Talibanom

Univerzita svoje vyhlásenie zverejnila pri príležitosti tretieho výročia únosu profesorov, ktorými sú americký občan Kevin King a občan Austrálie Timothy Weeks.

Kábul 8. augusta (TASR) - Americká univerzita v Afganistane (AUAF) so sídlom v hlavnom meste Kábul vo štvrtok vyzvala na okamžité prepustenie svojich dvoch profesorov, ktorých pred tromi rokmi uniesli militanti z extrémistického hnutia Taliban. Informovala o tom agentúra DPA.



Univerzita svoje vyhlásenie zverejnila pri príležitosti tretieho výročia únosu profesorov, ktorými sú americký občan Kevin King a občan Austrálie Timothy Weeks. "Vzdelávanie by nikdy nemalo byť terčom žiadneho konfliktu," uvádza sa v komuniké univerzity AUAF.



"Zadržiavanie týchto učiteľov nemá nijaké opodstatnenie," dodala univerzita.



Profesorov kábulskej univerzity uniesli 7. augusta 2016 v blízkosti univerzitného areálu.



V októbri 2017 Taliban oznámil, že King je vážne chorý a naliehavo potrebuje lekársku starostlivosť, avšak odvtedy talibovia nezverejnili o unesených profesoroch a ich zdravotnom stave ďalšie informácie.



Počas júlovej návštevy Spojených štátov povedal pakistanský premiér Imrán Chán americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že Islamabad očakáva "dobré správy" o týchto profesoroch, keďže Taliban by ich mohol v blízkej dobe prepustiť.