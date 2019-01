Únos ženy v Eisenstadte bol planý poplach

Ukázalo sa, že v jednej z limuzín sa nachádzala Ottrubayovej dcéra, ktorá ju išla odviezť do rodného Švajčiarska.

Eisenstadt 23. januára (TASR) - Matka Stefana Ottrubaya, šéfa nadácií spravujúcich majetky šľachtického rodu Esterházyovcov, ktorá mala záhadne zmiznúť v utorok popoludní v Eisenstadte, metropole rakúskej spolkovej krajiny Burgenland, sa nestala obeťou únosu. Uviedli to v stredu rakúske médiá s odvolaním sa na políciu.



K údajnému únosu 88-ročnej Magdolny Theresie Ottrubayovej malo dôjsť v okamihu, keď kráčala po ulici spolu so svojou opatrovateľkou. Zastali pri nej dve čierne limuzíny, pričom podľa svedka posádka jednej z nich ju nasmerovala do auta a odišla, napísal denník Kurier. Z druhého vozila vystúpila žena v žltej reflexnej veste, ktorá nakrátko zastavila dopravu na rušnej Esterházyho ulici.



Ukázalo sa však, že v jednej z limuzín sa nachádzala Ottrubayovej dcéra, ktorá ju išla odviezť do rodného Švajčiarska. Na ceste tam sa zastavila neďaleko tirolského mesta Kitzbühel a sama sa prihlásila na polícii, keď si všimla rozruch v médiách.



Celá udalosť zrejme súvisí s rodinnými nezhodami. Ottrubayová sa len vlani na prisťahovala k svojmu synovi do Eisenstadtu, keďže tam však nikoho nepoznala, chcela sa vrátiť do Švajčiarska.



V Eisenstadte a v celom Burgenlande sa krátko po údajnom únose rozbehlo rozsiahle pátranie. Na uliciach hliadkovali ozbrojení príslušníci polície, ktorí zastavovali a prehľadávali autá. K pátraniu sa dokonca vyjadril aj rakúsky minister vnútra Herbert Kickl.



Hodnota majetku troch Esterházyho nadácií spravovaných Stefanom Ottrubayom vzrástla podľa denníka Kurier v rokoch 2002-2012 zo 150 miliónov na 810 miliónov eur.