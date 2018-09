Úplné odstránenie jadrových zbraní je jedným z najstarších cieľov OSN

Otázka úplného odstránenia jadrových zbraní sa stala predmetom prvej rezolúcie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) už v roku 1946.

New York 26. septembra (TASR) - Úplné odstránenie jadrových zbraní patrí medzi jeden z najstarších cieľov Organizácie Spojených národov (OSN). Otázka úplného odstránenia jadrových zbraní sa stala predmetom prvej rezolúcie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v roku 1946. V decembri 2013 VZ OSN v New Yorku v rezolúcii 68/32 vyhlásilo 26. september za Medzinárodný deň za úplné odstránenie jadrových zbraní. Prvýkrát sa tento deň pripomínal v roku 2014 .



Od roku 1959 sa popri problematike úplného odzbrojenia do programu VZ OSN dostala otázka úplného odstránenia jadrových zbraní. Tá sa stala hlavnou témou konferencií, ktoré OSN od roku 1975 organizovala s členskými štátmi Dohovoru o nešírení jadrových zbraní.



Problematika úplného odstránenia jadrových zbraní sa ako jedna z prioritných úloh sa dostala do programu Prvého osobitného zasadnutia VZ OSN o odzbrojení v roku 1978. Na tomto zasadnutí sa problematike jadrového odzbrojenia venovala osobitná pozornosť.



Problematiku úplného jadrového odzbrojenia podporoval každý generálny tajomník OSN, zdôraznila svetová organizácia na svojej webovej stránke.



Napriek tomu v súčasnosti v arzenáloch jednotlivých krajín sveta existuje okolo 14.500 kusov jadrových zbraní, uviedla OSN. Vyše polovica obyvateľov sveta žije v krajinách, ktoré buď majú jadrové zbrane, alebo sú členmi jadrových aliancií. Doktrínu jadrového odstrašovania si všetky štáty vlastniace jadrové zbrane zachovávajú ako súčasť bezpečnostnej politiky.



Tieto i ďalšie fakty súvisiace s jadrovým odzbrojením viedli VZ OSN k tomu, aby 26. september vyhlásilo za Medzinárodný deň za úplné odstránenie jadrových zbraní. Tento deň má umožniť medzinárodnému spoločenstvu potvrdiť postoj ku globálnemu jadrovému odzbrojeniu. Pritom globálne jadrové odzbrojenie treba považovať za prvoradú úlohu.



Dohovor o zákaze jadrových zbraní, schválený 7. júla 2017, sa podľa OSN stal významným krokom na ceste k svetu bez jadrových zbraní.



Dohovor nadobudne účinnosť po tom, ako ho ratifikuje 50 štátov.