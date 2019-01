Úplné zatmenie Mesiaca mohli v pondelok pozorovať aj obyvatelia Európy

Mesiac, ktorý bol 21. januára v splne a súčasne aj v prízemí (perigeum), bol od Zeme vzdialený len približne 357.300 km, čím nastal superspln.

Washington 21. januára (TASR) - Pozorovatelia oblohy v Európe, Afrike a v Severnej a Južnej Amerike mohli v pondelok v skorých ranných hodinách vidieť úplné zatmenie Mesiaca. Píše o tom agentúra AFP.



Mesiac, ktorý bol 21. januára v splne a súčasne aj v prízemí (perigeum), bol od Zeme vzdialený len približne 357.300 km, čím nastal "superspln". Mesiac sa počas perigea zdá byť väčší a jasnejší než počas bežného splnu.



Januárový superspln sa nazýva aj "vlčí mesiac" (Wolf Moon) a výraz "krvavý Mesiac" (Bloody Moon) sa vzťahuje na červenkasté sfarbenie povrchu Mesiaca, spresňuje webový portál denníka The Guardian. Sfarbenie vzniká v dôsledku lomu slnečných lúčov, ktoré na Mesiac dopadajú, vysvetlil Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.



Úplné zatmenie Mesiaca bolo na území Slovenskej republiky pozorovateľné v pondelok v skorých ranných hodinách. Je to posledné úplné zatmenie tohto desaťročia. To najbližšie, 16. júla 2019, bude len čiastočné. V úplnom zatmení uvidíme Mesiac opäť až 7. septembra 2025.