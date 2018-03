Uplynulo 50 rokov od tragickej smrti Jurija Gagarina

Gagarin zahynul ako 34-ročný pri havárii vojenského lietadla.

Moskva 26. marca (TASR) - V pondelok uplynulo 50 rokov od tragickej smrti sovietskeho kozmonauta Jurija Gagarina, prvého človeka vo vesmíre. Gagarin zahynul ako 34-ročný pri havárii vojenského lietadla 26. marca 1968, sedem rokov po svojom historickom lete do kozmu. Okrúhle výročie udalosti pripomína agentúra DPA.



Gagarin sa narodil 9. marca 1934 v obci Klušino, ležiacej zhruba 200 kilometrov západne od Moskvy. Jeho školskú dochádzku prerušila v roku 1941 nacistická invázia a dom Gagarinovcov bol skonfiškovaný. Gagarin sa od detstva zaujímal o lietadlá, ako 20-ročný vstúpil do leteckého klubu a neskôr sa vycvičil za bojového pilota.



Ako člen sovietskych vzdušných síl sa Gagarin v roku 1959 prihlásil s 19 ďalšími adeptmi do kozmického programu, ktorého cieľom bolo po prvý raz dopraviť človeka na obežnú dráhu Zeme. Dňa 12. apríla 1961 Gagarin vyštartoval z kozmodrómu Bajkonur na kozmickej lodi Vostok 1, raz obletel Zem a po 108 minútach úspešne pristál.



Táto udalosť z neho spravila národného hrdinu, čo pretrvalo i po rozpade ZSSR v roku 1991. Sovietsky režim ho následne vyslal na propagandistickú "mierovú misiu", v rámci ktorej Gagarin navštívil mnoho zahraničných krajín a stretol sa so svetovými lídrami vrátane britskej kráľovnej Alžbety II. či kubánskeho vodcu Fidela Castra.



Keďže bol pre režim vzácnou osobou, dostal zákaz zúčastňovať sa na ďalších nebezpečných aktivitách; z tohto dôvodu bola odstavená jeho kariéra pilota i kozmonauta. Gagarin musel prosiť úrady, aby mohol opäť lietať, čo sa mu v roku 1968 splnilo. Začal absolvovať rekvalifikačný program ako pilot bojových prúdových lietadiel.



Počas cvičného letu 27. marca 1968 sa jeho dvojmiestne stíhacie lietadlo MiG-15 zrútilo a Gagarin spolu s inštruktorom zahynuli. Podľa nedávno odtajnených dokumentov bol najpravdepodobnejšou príčinou nešťastia ostrý manéver posádky, ktorá sa chcela vyhnúť zrážke s meteorologickým balónom, a lietadlo sa dostalo do rotácie.



Na Gagarinovom štátnom pohrebe, ktorý sa konal o tri dni nato, sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Gagarin po sebe zanechal manželku a dve dcéry. Počas svojej vojenskej kariéry dosiahol hodnosť plukovníka.