Úradujúci šéf Pentagonu označil rozhovory s Talibanom za povzbudivé

Washington 28. januára (TASR) - Úradujúci minister obrany USA Patrick Shanahan v pondelok vyhlásil, že mierové rozhovory medzi Spojenými štátmi a afganským hnutím Taliban sú "povzbudivé".



"Povedal by som, že teraz ide naozaj o kľúčovú informáciu: je to povzbudivé," povedal novinárom vo Washingtone.



Vyjadril sa tak po tom, ako osobitný americký vyslanec pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad uviedol, že USA a Taliban vypracovali rámec dohody, ktorá by mohla viesť k mierovým rozhovorom s Kábulom. Ostávajú však ešte nevyriešené otázky vrátane prímeria a stiahnutia zahraničných síl z krajiny, citoval Khalilzada v pondelok denník New York Times.



Vyslancove slová sú zatiaľ najjasnejším signálom od amerického predstaviteľa, že rozhovory medzi Washingtonom a militantmi napredujú. Cieľom zintenzívnených rokovaní je nájsť riešenie 17 rokov trvajúcej vojny v Afganistane.



Podľa agentúry AFP je na stole ponuka stiahnutia amerických vojakov z Afganistanu výmenou za prísľub talibov, že nebudú poskytovať útočisko zahraničným extrémistom. Práve z tohto dôvodu Spojené štáty podnikli v roku 2001 intervenciu do Afganistanu.



Taliban odmieta vstúpiť do priamych rozhovorov s afganskou vládou v Kábule, ktorú považuje za bábku Washingtonu.



Americký prezident Donald Trump by chcel ukončiť pôsobenie amerických vojsk v Afganistane, ktoré predstavuje vôbec najdlhšiu operáciu armády USA v zahraničí. Americkí činitelia vlani v decembri uviedli, že Trump hodlá z Afganistanu stiahnuť polovicu z dovedna 14.000 amerických vojakov.