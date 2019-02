Úrady v Hongkongu zhabali šupiny ohrozených cicavcov i slonoviny

Hongkonskí zákonodarcovia vlani v januári odsúhlasili opatrenie, ktorým sa do roku 2021 v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny úplne zakáže obchodovanie so slonovinou.

Hongkong 2. februára (TASR) - Hongkonským colným úradom sa podarilo zhabať rekordných 8,3 tony šupín ohrozených cicavcov šupinavcov a tiež približne 1000 sloních klov, a teda zásielku v celkovej hodnote asi siedmich miliónov eur.



Colné úrady v piatok oznámili, že kontraband objavili ešte v polovici januára v prepravnom kontajneri z Nigérie označenom ako mrazené hovädzie mäso po tom, ako ich naň upozornil Peking.



Polícia zadržala v súvislosti s prípadom dvoch ľudí. Agentúra AP informuje, že v prípade šupinavcov ide o vôbec najväčšie zhabané množstvo ich šupín v Hongkongu. Skonfiškovaná slonovina zase predstavuje rekord za posledné zhruba desaťročie.



Šupinavce sú cicavce pokryté rohovitými šupinami, ktoré sa svojim vzhľadom ponášajú na mravčiare. Žijú v Afrike a Ázii. Ich šupiny, ktoré sú tvorené z keratínov, mali stáročia význam v tradičnej čínskej medicíne.



Všetky druhy špuniavcov patria medzi ohrozené. Pripisujú sa im však mnohé nepotvrdené liečebné účinky, a preto je po nich dodnes dopyt v krajinách ako Čína a Vietnam, informuje stanica BBC. Počet šupinavcov vo svete sa za uplynulé dve desaťročia zmenšil asi o 90 percent a podľa vedcov hrozí všetkým ich druhom vyhynutie.



V súlade s hongkonským právom sa dovoz a predaj ohrozených druhov zvierat a ich produktov trestá odňatím sloboda až do výšky desať rokov a pokutou vyše milión eur.



Hongkonskí zákonodarcovia vlani v januári odsúhlasili opatrenie, ktorým sa do roku 2021 v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny úplne zakáže obchodovanie so slonovinou. K takémuto zákazu pristúpili po tom, ako podobné opatrenie začalo koncom predvlaňajšieho roka platiť v Číne.



Napriek snahe čínskych i miestnych úradov potlačiť nezákonný obchod býva Hongkong označovaný za centrum svetového čierneho trhu so slonovinou s priamym prepojením na pytliakov, ktorí vo veľkom zabíjajú africké slony. Funguje tiež často ako akási prechodná stanica pre obchod s ohrozenými druhmi zvierat i ďalším kontrabandom.