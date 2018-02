Ursula von der Leyenová: NATO chce systém podobný vojenskému Schengenu

Nemecko sa podľa nemeckej ministerky ponúklo, že bude hostiť sídlo veliteľstva tohto orgánu.

Brusel 14. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia plánuje zriadiť nový systém, ktorý by umožňoval voľný pohyb armádnych zložiek naprieč Európou. Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová to povedala v stredu počas dvojdňového zasadnutia ministrov obrany členských štátov NATO.



"V rámci Európy chceme zriadiť niečo ako vojenský Schengen, aby sme mohli svižne presúvať (vojakov), bez komplikácií, zbytočnej byrokracie a s veľkou rýchlosťou," vysvetlila von der Leyenová, ktorú citovala agentúra DPA.



Nemecko sa podľa ministerky ponúklo, že bude hostiť sídlo veliteľstva tohto orgánu. Dôvodom je nielen geografická poloha Nemecka, ktoré leží "v srdci Európy, ale tiež jeho výrazné skúsenosti v logistike a podpore".



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na začiatku dvojdňového podujatia povedal, že ministri by sa mali dohodnúť na zriadení dvoch nových veliteľstiev: veliteľstva pre Atlantik a podporného veliteľstva pre mobilitu vojsk v rámci Európy. Vytvorené by malo byť aj nové stredisko pre kybernetické operácie.