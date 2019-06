USA a ďalšie štáty obviňujú KĽDR z porušovania sankcií OSN

Vlani v júli Rusko a Čína zablokovali návrh Spojených štátov, aby sankčný výbor BR OSN verejne obvinil Severnú Kóreu z porušovania ročných kvót.

New York 13. júna (TASR) - Spojené štáty a ďalších 25 krajín obvinili Severnú Kóreu, že porušuje sankcie OSN týkajúce sa importu ropných produktov, ktorých sa do tejto východoázijskej krajiny dovezie oveľa viac, než je povolených 500.000 barelov ročne. Informovala o tom agentúra AP.



V sťažnosti adresovanej výboru Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktorý má na starosti dohľad nad dodržiavaním sankcií uvalených na KĽDR, sa uvádza, že Pchjongjang prekročil limity na dovoz ropných produktov. Sťažovatelia tiež požadujú okamžité zastavenie ich dodávok do Severnej Kórey.



Podľa sťažnosti sa väčšina nadlimitného množstva ropných produktov do KĽDR dostane vďaka ich prečerpávaniu z tankera do tankera, ktoré je protizákonné.



Vlani v júli Rusko a Čína zablokovali návrh Spojených štátov, aby sankčný výbor BR OSN verejne obvinil Severnú Kóreu z porušovania ročných kvót. Rusko a Čína sú hlavnými dodávateľmi ropných produktov do KĽDR.