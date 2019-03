USA a Južná Kórea začali vojenské cvičenie v obmedzenom rozsahu

Dezignovaný minister obrany Spojených štátov Patrick Shanahan a juhokórejský šéf rezortu obrany Čong Kjong-tu sa v sobotu dohodli, že cvičenia Key Resolve a Foal Eagle sa už konať nebudú.

Soul 4. marca (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea odštartovali v pondelok v obmedzenom rozsahu spoločné vojenské cvičenie, ktoré v úsilí o hľadanie diplomatického riešenia vzťahov so Severnou Kóreou nahradilo každoročné rozsiahle manévre ozbrojených síl oboch krajín. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na vyhlásenie juhokórejského ministerstva obrany.



"Cvičenie nazvané Spojenectvo sa bude konať do 12. marca a jeho formát bude modifikovanou verziou jarných cvičení Key Resolve a Foal Eagle, pričom sa bude zameriavať najmä na strategické a operačno-taktické aspekty vojenských operácií na Kórejskom polostrove," uvádza sa v spoločnom vyhlásení juhokórejského generálneho štábu a velenia spoločných ozbrojených síl (CFC, Combined Forces Command) s tým, že takéto cvičenia sú pre udržanie a posilnenie spojenectva oboch krajín zásadné.



Dezignovaný minister obrany Spojených štátov Patrick Shanahan a juhokórejský šéf rezortu obrany Čong Kjong-tu sa v sobotu dohodli, že cvičenia Key Resolve a Foal Eagle sa už konať nebudú. Podľa amerického ministerstva obrany (Pentagónu) toto rozhodnutie odráža "úsilie o zníženie napätia a podporu diplomatického úsilia o dosiahnutie úplnej denuklearizácie Kórejského polostrova".



Obe cvičenia kritizoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý ich označil za "príliš nákladné" a pre Severnú Kóreu "provokujúce". Pchjongjang zasa cvičenia označil za súčasť plánov na inváziu do Severnej Kórey.



Najnovšie spoločné vyhlásenie Washingtonu a Soulu prišlo po tom, čo sa očakávaný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa koncom februára konal v Hanoji, skončil predčasne a bez významnejších výsledkov.