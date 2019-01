USA a KĽDR pravdepodobne rokovali o druhom summite Trump-Kim

Témou ich približne hodinového rozhovoru v jednom z washingtonských hotelov malo byť aj naplánovanie v poradí druhého summitu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Washington 18. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo rokoval v piatok vo Washingtone s Kim Jong-čcholom, bývalým šéfom severokórejskej tajnej služby a jedným z najbližších spolupracovníkov vodcu KĽDR Kim Čong-una. Informovala o tom agentúra AP.



Témou ich približne hodinového rozhovoru v jednom z washingtonských hotelov malo byť obnovenie rokovaní o denuklearizácii Kórejského polostrova, ako aj naplánovanie v poradí druhého summitu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Ani jeden z účastníkov stretnutie po jeho skončení nekomentoval a obaja odišli do Bieleho domu, kde ich v Oválnej pracovni prijme prezident Trump.



Trump vlani opakovane uviedol, že jeho ďalšie stretnutie s Kim Čong-unom by sa mohlo konať začiatkom tohto roka. Obaja lídri si tiež vymenili viacero listov. Na základe dohody o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktorú spolu uzavreli na historickom júnovom summite v Singapure, však k nejakému hmatateľnému pokroku nedošlo, napísala AP.



Rozhovory medzi USA a KĽDR uviazli na neochote Pchjongjangu zverejniť podrobný popis svojich jadrových zariadení a raketových základní, ktorý by mohli použiť inšpektori na overenie v prípade uzavretia dohody o ich likvidácii.