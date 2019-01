USA a Poľsko chcú zorganizovať stretnutie o Blízkom východe

Spojené štáty a Poľsko v spoločnom vyhlásení uviedli, že na stretnutie, ktoré sa uskutoční 13.-14. februára vo Varšave, budú pozvaní ministri z celého sveta.

Manáma 11. januára (TASR) - Spojené štáty a Poľsko plánujú vo februári usporiadať medzinárodné stretnutie, v rámci ktorého sa prediskutujú problémy na Blízkom východe s cieľom vyvíjať nátlak na Irán. Oznámil to v piatok americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorého citovala agentúra AFP.



Šéf americkej diplomacie sa vyjadril počas svojej cesty po krajinách Blízkeho východu. To sa koná po prekvapivom Trumpovom oznámení z polovice decembra, v ktorom avizoval úplné stiahnutie amerických vojakov zo Sýrie. Rozhodnutie prezidenta USA vyvolalo obavy spojencov Washingtonu z prípadného nárastu vplyvu Iránu v tomto nepokojnom regióne.



Spojené štáty a Poľsko v spoločnom vyhlásení uviedli, že na stretnutie, ktoré sa uskutoční 13.-14. februára vo Varšave, budú pozvaní ministri z celého sveta.



"Spojíme desiatky krajín z celého sveta," povedal Pompeo pre televíziu Fox News. Spresnil, že februárové stretnutie bude zamerané na stabilitu Blízkeho východu, ako aj na mier, slobodu a bezpečnosť v tomto regióne a zároveň na jednu dôležitú vec - a to zabezpečiť, že "Irán nebude mať destabilizujúci vplyv".



V spoločnom vyhlásení oboch krajín sa však Teherán vyslovene nespomína, všíma si AFP. Píše sa v ňom, že stretnutie vo Varšave bude zamerané na "vytvorenie pokojnejšieho a stabilnejšieho Blízkeho východu".



Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí potvrdil, že Poľsko, podobne ako ďalšie európske krajiny, podporuje medzinárodnú dohodu o jadrovom programe Teheránu z roku 2015, od ktorej Trump vlani v máji odstúpil.



"Stretnutie vo Varšave vysiela dôležitý signál, že krajiny s rozličnými názormi na jadrovú dohodu sa môžu napriek tomu spojiť, aby riešili ďalšie dôležité problémy v zmienenom regióne," dodal hovorca.