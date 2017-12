Aj pred Vianocami prevážali ľudia v USA zbrane a granáty

Bezpečnostní pracovníci na letiskách po celej krajine objavili v príručnej batožine celkovo 73 strelných zbraní, z toho 62 nabitých. Šesť zbraní zhabali priamo 24. decembra.

Washington 29. decembra (TASR) - Pred Vianocami a 24. decembra sa cestujúci v Spojených štátoch snažili lietadlom previezť okrem darčekov aj strelné zbrane, granáty a rôzne druhy munície. Vyplýva to zo štatistiky tamojšieho Úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA) za uplynulý týždeň.



Bezpečnostní pracovníci na letiskách po celej krajine objavili v príručnej batožine celkovo 73 strelných zbraní, z toho 62 nabitých. Šesť zbraní zhabali priamo 24. decembra, a to na letiskách v Sarasote a Palm Beach na Floride, Birminghame v Alabame, Houstone v Texase a Los Angeles a Sacramente v Kalifornii.



TSA v správe zdôraznila, že zákony o vlastníctve a nosení zbraní sú v každom štáte iné a lietadlom sa môžu prevážať len nenabité, v špeciálnej prepravke a ako odovzdaná batožina. Za prinesenie zbraní v príručnej batožine na kontrolné stanovište hrozí ľuďom zatknutie a pokuta do výšky 11.000 dolárov.



Okrem strelných zbraní sa Američania snažili previezť aj rôzne druhy granátov a inej munície. Tie našli bezpečnostní pracovníci v odovzdanej batožine na letiskách v Tampe na Floride a v Norfolku vo Virgínii. Takéto typy zbraní sú v lietadlách úplne zakázané a ich objavenie na letisku si vyžaduje zásah špecialistov, zisťovanie, či sú aktívne, prípadne aj evakuáciu letiska.



Celkový počet zadržaných zbraní v danom týždni je v USA priemerný počet. Týždeň pred tým zadržal TSA 66 strelných zbraní a na prelome novembra a decembra 86. Štatistika za 25. december, hlavný vianočný sviatok v Spojených štátoch, bude známa na budúci týždeň.



Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová