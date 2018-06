Asistentka, ktorá sa vysmiala z McCaina, už nepracuje v Bielom dome

Kelly Sadlerová predniesla počas májovej porady, konanej za zatvorenými dverami, neúctivú poznámku na adresu tohto republikánskeho senátora, ktorý patrí medzi Trumpových kritikov.

Washington 6. júna (TASR) - Asistentka amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa údajne vysmievala z ťažko chorého senátora Johna McCaina, už nepracuje v Bielom dome, informovala v stredu agentúra DPA.



Kelly Sadlerová podľa medializovaných správ predniesla počas májovej porady, konanej za zatvorenými dverami, neúctivú poznámku na adresu tohto republikánskeho senátora, ktorý patrí medzi Trumpových kritikov.



Na McCainov nesúhlas v súvislosti s prezidentovou nomináciou Giny Haspelovej na post riaditeľky Ústrednej spravodajskej služby (CIA) reagovala údajne takto: "To je jedno, veď on aj tak už zomiera." Senátorovi totiž vlani diagnostikovali rakovinu mozgu.



"Kelly Sadlerová už nie je zamestnaná v prezidentskej kancelárii," povedal v utorok hovorca Bieleho domu Raj Shah.



Gina Haspelová zložila 21. mája prísahu ako nová riaditeľka CIA. Je vôbec prvou ženou na tomto poste.



V roku 2002 viedla Haspelová tajnú väznicu CIA v Thajsku a neskôr bola zapojená do prípadu ničenia nahrávok výsluchov zadržiavaných osôb podozrivých z terorizmu, pri ktorých bola použitá metóda simulovaného topenia (waterboarding).



Podľa McCaina, ktorý bol sám mučený ako vojnový zajatec vo Vietname, bolo týranie osôb zadržiavaných Spojenými štátmi v posledných desiatich rokoch jednou z najtemnejších kapitol v amerických dejinách.