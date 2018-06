Astronautka a rekordmanka NASA Peggy Whitsonová odchádza do penzie

Na archívnej snímke zľava americký prezident Donald Trump a jeho dcéra Ivanka Trumpová počas videokonferencie s posádkou Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone 24. apríla 2017. Trump zablahoželal astronautke Peggy Whitsonovej k vytvoreniu nového amerického rekordu v počte dní strávených vo vesmíre. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke posádka sprava francúzsky astronaut Thomas Pesquet, veliteľ ruský kozmonaut Oleg Novickij a americká astronautka Peggy Whitsonová mávajú pred štartom ruskej rakety Sojuz 17. novembra 2016. Foto: TASR/AP

Washington 15. júna (TASR) - Americká astronautka a držiteľka viacerých "vesmírnych" rekordov Peggy Whitsonová odchádza do dôchodku. V piatok to oznámil Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý citovala agentúra AP.Biochemická výskumníčka vo vesmíre strávila celkove 665 dní, čím dosiahla americký rekord. Zároveň je aj najstaršou ženou, ktorá vystúpila do vesmíru. Zo svojej poslednej misie sa 58-ročná astronautka vrátila vlani po vyše 280 dňoch.Whitsonová bola tiež prvou ženou, ktorá sa dvakrát stala veliteľkou Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).V NASA pôsobila od roku 1986 najprv ako výskumníčka, následne v roku 1996 podstúpila dvojročný astronautský tréning. Jej prvá misia vo vesmíre sa uskutočnila v roku 2002.