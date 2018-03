Autobus vezúci študentov sa zrútil do rokliny, vodič zahynul

V autobue boli študenti strednej školy z Texasu, ktorí sa vracali domov z výletu do zábavného parku Disney World na Floride.

Washington 14. marca (TASR) - Autobus vezúci žiakov strednej školy sa v utorok zrútil do rokliny v americkom štáte Alabama. Pri nehode zahynul vodič a približne 30 pasažierov autobusu utrpelo zranenia, traja z nich vážne. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Autobus viezol študentov strednej školy z Texasu, ktorí sa vracali domov z výletu do zábavného parku Disney World na Floride. Vo vozidle sa nachádzalo 40 študentov a šesť dospelých zamestnancov školy. Najmenej 37 ľudí, väčšinou tínedžerov, hospitalizovali v okolitých nemocniciach.



Podľa šerifa Hossa Macka autobus padal do hĺbky 15 metrov. K nehode došlo v ranných hodinách pri meste Loxley v alabamskom okrese Baldwin, keď pasažieri spali.