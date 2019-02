Americký senátor B. Sanders ide do prezidentských volieb v roku 2020

Sanders (77) svoju kandidatúru ohlásil počas návštevy vo svojom domovskom štáte Vermont.

Washington 19. februára (TASR) - Nezávislý americký senátor Bernie Sanders v utorok oznámil, že sa bude opäť uchádzať o nomináciu Demokratickej strany na post prezidentského kandidáta vo voľbách v roku 2020. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Sanders (77) svoju kandidatúru ohlásil počas návštevy vo svojom domovskom štáte Vermont. "Chcel som, aby o tom vedeli obyvatelia Vermontu ako prví," povedal v rozhovore pre tamojšiu rozhlasovú stanicu Vermont Public Radio.



Sanders bol súperom Hillary Clintonovej v boji o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany už v roku 2016. Po tom, ako bývalá prvá dáma USA zvíťazila v primárkach, ju Sanders v ďalšom boji podporil. Clintonová však v hlavnom zápolení súboj o Biely dom prehrala s Donaldom Trumpom kandidujúcim za republikánov.



Na otázku, prečo sa znova rozhodol kandidovať, Sanders podľa agentúry DPA odpovedal, že prezident Trump je "patologickým klamárom" a strápňuje USA. Trumpa tiež označil za "rasistu" a "sexistu", ktorý sa snaží rozdeliť Američanov.



Do procesu prezidentských volieb v roku 2020 sa už rozhodli vstúpiť mnohí známi senátori za Demokratickú stranu, vrátane Elizabeth Warrenovej zastupujúcej štát Massachusetts, Amy Klobucharovej (Minnesota), Kamaly Harrisovej (Kalifornia), Coryho Bookera (New Jersey) a Kirsten Gillibrandovej (New York).