Biely dom príde o ikonickú magnóliu, nahradí ju nová

Odstránenie magnólie veľkokvetej, najstaršieho stromu v areáli Bieleho domu, odporúčajú kvôli jeho zlému stavu odborníci z Národného arboréta USA.

Washington 27. decembra (TASR) - Pohľad na južné priečelie Bieleho domu vo Washingtone sa tento týždeň zásadne zmení. Takzvaná Jacksonova magnólia, ktorá pred ním rastie už takmer 200 rokov, má byť vyrúbaná a nahradená novou.



Odstránenie magnólie veľkokvetej, najstaršieho stromu v areáli Bieleho domu, odporúčajú kvôli jeho zlému stavu odborníci z Národného arboréta USA v posudku, ktorý má k dispozícii televízia CNN.



Podľa nich je celková štruktúra stromu vážne narušená a bez umelej opory v podobe lán by sa už dávno zrútil. Ani táto opora však už nepostačuje. "Myslíme si, že strom to v určitom okamihu nevydrží," konštatujú odborníci.



Aj zamestnanci Bieleho domu sa podľa CNN obávajú toho, že strom môže spadnúť, keď v jeho blízkosti štartuje prezidentský vrtuľník.



Rozhodnutie o odstránení historického stromu nakoniec urobila prvá dáma Melania Trumpová po vyhodnotení všetkých odborných informácií a sprievodných historických dokumentov.



"Po prečítaní správ dospela k presvedčeniu, že sa vynaložilo všetko úsilie na zachovanie stromu. Zároveň mala obavy bezpečnosť návštevníkov a novinárov, ktorí často stoja priamo pred stromom počas štartu (prezidentského vrtuľníka) Marine One," povedala CNN Trumpovej hovorkyňa Stephanie Grishamová. Dodala, že Melania Trumpová požiadala o zachovanie dreva zo stromu.



Vyrúbaním Jacksonovej magnólie príde Biely dom o svoj kultový strom, ktorý sa v rokoch 1928-98 nachádzal na zadnej strane 20-dolárovej bankovky. Navyše ho je vidieť na nespočetných fotografiách zachytávajúcich amerických prezidentov alebo ich manželky.



Slávna magnólia dostala svoje meno podľa siedmeho amerického prezidenta Andrewa Jacksona (1829-37), ktorý ju nechal zasadiť po svojom zvolení. Motivovala ho k tomu smrť jeho manželky Rachel, ktorá zomrela predčasne koncom roka 1828 krátko pred jeho inauguráciou. Podľa historikov Jackson veril, že k jej smrti prispela mimoriadne tvrdá volebná kampaň. Magnólia vyrástla z výhonku odobratého zo stromu rastúceho na farme Jacksonovcov v Hermitage v štáte Tennessee.



Miesto po Jacksonovej magnólii však nemá zostať prázdne a na jej mieste bude zasadená nová magnólia, ktorá vyrastie z výhonku odobratého z tej starej.