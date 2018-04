Biely dom zverejnil zábery so stretnutia Pompea s Kim Čong-unom

Nečakané a prísne utajované stretnutie sa uskutočnilo počas veľkonočných sviatkov krátko po tom, čo bol Pompeo nominovaný na post ministra zahraničných vecí.

Washington 27. apríla (TASR) - Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová zverejnila vo štvrtok na Twitteri dve fotografie z nedávneho stretnutia vtedajšieho riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mikea Pompea so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Pchjongjangu. Pompeo a Kim si na nich s vážnym výrazom tváre podávajú ruky.



Nečakané a prísne utajované stretnutie sa uskutočnilo počas veľkonočných sviatkov krátko po tom, čo bol Pompeo nominovaný na post ministra zahraničných vecí, na ktorom nahradí Rexa Tillersona. Zároveň išlo o kontakt na najvyššej úrovni medzi USA a Severnou Kóreou za takmer dve desaťročia.



Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že schôdzka, ktorá trvala asi hodinu, bola dohodnutá až vtedy, keď bol Pompeo už v KĽDR. Jej cieľom bola o príprava stretnutia Trumpa s Kim Čong-unom, ktorej konkrétny termín ešte nebol určený, no najnovšie sa hovorí o začiatku júna.



Spojené štáty a Severná Kórea nemajú oficiálne diplomatické vzťahy, čo sťažuje nadväzovanie kontaktov medzi oboma vládami. Nie je preto nič mimoriadne, že predstavitelia amerických tajných služieb sú sprostredkovateľmi komunikácie s Pchjongjangom. V roku 2014 napríklad vtedajší šéf amerických tajných služieb James Clapper tajne navštívil KĽDR, aby priviedol do vlasti dvoch zadržiavaných Američanov.



Senát amerického Kongresu medzitým schválil vo štvrtok Pompeovu nomináciu na post ministra zahraničných vecí. Očakáva sa, že Pompeo zloží prísahu už čoskoro, aby sa mohol ujať vedenia rezortu diplomacie.