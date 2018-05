Meteorológovia v USA sú v strehu: Krajine hrozia silné hurikány

Tohtoročné obdobie hurikánov, ktoré sa začína 1. júna, bude nadpriemerné. Nebude však natoľko náročné ako vlaňajšie, počas ktorého sa vyskytlo šesť silných hurikánov.

Washington 25. mája (TASR) - Tohtoročná hurikánová sezóna v Atlantiku bude s najväčšou pravdepodobnosťou nadpriemerná, pričom sa môžu vyskytnúť jeden až štyri silné hurikány. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na americký Národný úrad pre oceány a ovzdušie (NOAA).



Úrad vo štvrtok zverejnil predpoveď 70-percentnej pravdepodobnosti desiatich až šestnástich pomenovaných búrok, z ktorých až deväť môže nadobudnúť silu hurikánu so sprievodným vetrom 119 kilometrov za hodinu.



Jeden až štyri hurikány sa môžu stať búrkami tretej, štvrtej a piatej kategórie so sprievodným vetrom 178 kilometrov za hodinu a vyšším, uvádza NOAA.







Ak je predpoveď správna, tohtoročné obdobie hurikánov, ktoré sa začína 1. júna, bude nadpriemerné. Nebude však natoľko náročné ako vlaňajšie, počas ktorého sa vyskytlo šesť silných hurikánov, píše DPA.



Vlani NOAA správne predpovedala extrémne aktívnu hurikánovú sezónu. Medzi 1. júnom a 30. novembrom sa počas nej vyskytlo 17 pomenovaných búrok. Desať z nich nadobudlo silu hurikánu, z toho šesť patrilo do kategórie silných. Tri silné hurikány zasiahli vlani aj pevninu - Harvey v Texase, Irma v Karibiku a na juhovýchode USA a Maria v Karibiku a Portoriku.