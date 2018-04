Bloomberg venoval klimatickému úradu OSN 4,5 milióna dolárov

Bývalý newyorský starosta, ktorý sa dlhodobo zasadzuje za boj proti globálnemu otepľovaniu, poskytol donáciu prostredníctvom svojej dobročinnej nadácie.

Berlín 23. apríla (TASR) - Bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg daroval 4,5 milióna dolárov úradu OSN, ktorý dohliada na rokovania o klimatickej zmene. Sekretariát Rámcovej zmluvy OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) totiž bojuje s nedostatkom zdrojov v dôsledku rozpočtových škrtov americkej vlády.



Bloomberg, ktorý sa dlhodobo zasadzuje za boj proti globálnemu otepľovaniu, poskytol donáciu prostredníctvom svojej dobročinnej nadácie, informovala v pondelok agentúra AP. Bloomberg tak chcel ukázať, že USA sú stále zaviazané parížskej klimatickej dohode, a to napriek plánom prezidenta Donalda Trumpa vystúpiť z nej.



Americký Kongres znížil financovanie UNFCCC so sídlom v nemeckom Bonne zo 7,5 milióna dolárov v predchádzajúcich rokoch na tri milióny pre tento rok. Bloombergova nadácia vo vyhlásení uviedla, že dôjde aj k ďalším donáciám, ak Spojené štáty v roku 2019 neprispejú do rozpočtu UNFCCC svojím podielom.