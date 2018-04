USA budujú v Nigeri novú základňu pre ozbrojené drony

Letecká základňa 201 vzniká niekoľko kilometrov od mesta Agadez v strednej časti Nigeru.

Agadez 23. apríla (TASR) - Vzdušné sily Spojených štátov budujú na nehostinnom okraji Sahary základňu pre ozbrojené drony, ktorá by mala byť prevádzkyschopná začiatkom budúceho roka. Otvára sa tak najnovší front v boji Američanov proti rastúcej extrémistickej hrozbe v rozsiahlom africkom regióne známom ako Sahel, uviedla v pondelok agentúra AP.



Letecká základňa 201 vzniká niekoľko kilometrov od mesta Agadez v strednej časti Nigeru. Výstavba prebieha na žiadosť nigerskej vlády, pričom podľa predstaviteľov amerického letectva ide v dejinách Spojených štátov o najväčší stavebný projekt, ktorý realizujú vojaci. Náklady na výstavbu dosahujú 110 miliónov dolárov a ďalších 15 miliónov ročne bude stáť jej prevádzka.



Na inak pustej piesčitej ploche pribudli tri hangáre a prvé vrstvy letiskovej dráhy. Po dokončení sem presunú stíhačky a drony typu MQ-9 z nigerského hlavného mesta Niamey. V dosahu uvedených dronov s pozorovacími a útočnými schopnosťami bude mnoho krajín západnej a severnej Afriky.



Očakáva sa, že drony z novej základne v Nigeri budú zasahovať proti bojovníkom skupín spriaznených s extrémistickými organizáciami al-Káida alebo Islamský štát, ktoré operujú v sahelskom regióne rozprestierajúcom sa pozdĺž južného okraja Sahary. Zdroje AP z bezpečnostných dôvodov nechceli špecifikovať, koľko dronov sa bude na základni nachádzať, ani to, či sa plánuje ďalšie posilnenie prítomnosti amerických síl v tomto regióne.



Pôsobenie armády Spojených štátov v Nigeri bolo málo známe až do októbra minulého roka, keď tam zahynuli štyria americkí vojaci a piati Nigerčania pri útoku extrémistov napojených na tzv. Islamský štát. Ide pritom o druhé najvýznamnejšie pôsobisko amerických síl v Afrike po Džibutsku, kde sa nachádza v súčasnosti jediná stála základňa USA na africkom kontinente.



Nigérijskí predstavitelia sa v súvislosti s nasadzovaním ozbrojených dronov obávajú, že bude dochádzať k podobným pochybeniam ako v Afganistane, kde sú niekedy namiesto extrémistov zasiahnutí civilisti. Zahraničné základne je tiež podľa nich možné chápať ako zrieknutie sa zvrchovanosti a "vážny útok na morálku" domácich síl.