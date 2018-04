V USA obvinili Bulhara z vývozu lietadlových dielov do Sýrie

Americké ministerstvo spravodlivosti v tlačovom vyhlásení napísalo, že 29-ročný bulharský občan Žeľaz Andreev čelí federálnym obvineniam v regióne južná Florida.

Miami 12. apríla (TASR) - Americké úrady zatkli Bulhara za prípravu podvodu voči Spojeným štátom a za ilegálny vývoz lietadlových častí a vybavenia do Sýrie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Americké ministerstvo spravodlivosti v tlačovom vyhlásení napísalo, že 29-ročný bulharský občan Žeľaz Andreev čelí federálnym obvineniam v regióne južná Florida.



V súdnych dokumentoch sa uvádza, že Andreev pracoval v bulharskej pobočke firmy AW-Tronics, exportnej spoločnosti so sídlom vo floridskom meste Miami, keď predal tovar s dvojakým využitím - teda civilným aj vojenským - aerolíniám Syrian Arab Airlines vlastneným vládou prezidenta Bašára Asada.



V tlačovej správe sa tiež píše, že Úrad pre kontrolu zahraničného majetku (OFAC), patriaci pod americké ministerstvo financií, zablokoval spomínaným aerolíniám prepravu zbraní a streliva do Sýrie v súvislosti s libanonským hnutím Hizballáh, ktoré USA pokladajú za teroristickú organizáciu, a s iránskymi Revolučnými gardami.