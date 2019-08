USA by mohli bojovníkov IS pustiť do Európy, ak si ich Európa nevezme

Trump už dlhodobo kritizuje európske krajiny za ich neochotu prijať naspäť džihádistov zadržiavaných v Sýrii koaličnými silami, keďže podľa jeho slov tak brzdia riešenie krízy okolo týchto väzňov.

Washington 2. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval európske štáty, aby si prevzali svojich občanov, ktorí bojovali v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a momentálne sú zadržiavaní v Kurdmi ovládaných oblastiach na severe Sýrie. Trump Európanov varoval, že ak tak nespravia, Spojené štáty môžu týchto islamistov do Európy samy prepustiť.



"Zadržiavame tisíce bojovníkov Islamského štátu a chceme, aby si ich Európa vzala. Uvidíme, či tak urobí. Ak nie, budeme ich musieť asi prepustiť do Európy," povedal šéf Bieleho domu vo štvrtok novinárom.



Trump už dlhodobo kritizuje európske krajiny za ich neochotu prijať naspäť džihádistov zadržiavaných v Sýrii koaličnými silami, keďže podľa jeho slov tak brzdia riešenie krízy okolo týchto väzňov.



Extrémisti sú zadržiavaní v táboroch riadených Sýrskymi demokratickými silami (SDF), ktorým velia Kurdi, podporovaní Spojenými štátmi.



Kurdskí predstavitelia už mesiace varujú, že tábory sú preľudnené a ťažko sa riadia, pričom tiež upozorňujú, že mnohí väzni stále zastávajú extrémistické názory a predstavujú hrozbu.