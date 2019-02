USA: Bývalú spravodajskú dôstojníčku obvinili zo špionáže pre Irán

Americké úrady oznámili, že Wittová poskytovala utajené informácie o amerických tajných agentoch po tom, čo v roku 2013 ušla do Iránu.

Washington 13. februára (TASR) - Spojené štáty v stredu obvinili bývalú spravodajskú dôstojníčku vzdušných síl Spojených štátov Monicu Wittovú z pomoci Iránu v rámci kyberšpionážnej operácie zameranej voči jej bývalým kolegom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spolu s Wittovou obvinili aj štyroch Iráncov, ktorí sa údajne tiež podieľali na kybernetických útokoch. Wittová aj Iránci sú stále na slobode, napísala agentúra AP.



Washington podľa Reuters tiež uvalil sankcie na dve firmy so sídlom v Iráne, New Horizon Organization a Net Peygard Samavat Company, a aj na niekoľko s nimi prepojených osôb.



Wittovú podľa úradov pre operáciu zverbovali po tom, ako navštívila dve medzinárodné konferencie organizované spoločnosťou New Horizon, ktoré podporovali snahy iránskych Revolučných gárd verbovať a zbierať informácie od zahraničných účastníkov.



Wittovú podľa agentúry AP pracovníci Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) ešte pred jej prebehnutím varovali, že bude ľahko prístupným cieľom pri nábore iránskych spravodajských služieb.